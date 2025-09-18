OM verbijsterd: Spanje laat familielid Taghi gaan ondanks uitleveringsverzoek

De 24-jarige Firass T., een familielid van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de Spaanse politie vrijgelaten, terwijl hij in juni werd aangehouden op verdenking van grootschalige drugssmokkel. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag na vragen van het ANP.

Hoewel het OM de overlevering van T. had opgestart, bleek deze week dat hij inmiddels weer op vrije voeten is. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. T. werd in de Zuid-Spaanse plaats Tarifa aangehouden terwijl hij op het punt stond Europa te verlaten. Tegen hem liep op dat moment een Europees arrestatiebevel.

T. wordt onder meer verdacht van deelname aan een drugsbende. In hetzelfde onderzoek werden in juni ook twee mannen uit Geldermalsen opgepakt. Zij verschijnen volgende week voor het eerst voor de rechter. Ze worden in verband gebracht met de invoer van 366 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in februari 2025.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Invallen, inbeslagnames en arrestaties

Firass T. is inmiddels internationaal gesignaleerd. Hij werd vier dagen na een grote actiedag in het onderzoek gearresteerd. Op 17 juni 2025 viel de politie op tien locaties binnen, waaronder zes woningen in Geldermalsen, twee in Deil, en een in zowel Meteren als Gorinchem. Daarbij werden luxegoederen, drugs, contant geld, auto's en wapens in beslag genomen, meldt de politie.

In hetzelfde onderzoek werd eerder al een 31-jarige man uit Tricht veroordeeld tot tien jaar cel. Volgens de rechtbank in Zutphen had hij 165 kilo cocaïne Nederland binnengebracht en geprobeerd iemand af te persen.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Hij is door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, al loopt er nog een hoger beroep. Volgens het AD zouden Firass T. en zijn broer plannen hebben gesmeed om Taghi te laten ontsnappen uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij momenteel vastzit.

ANP