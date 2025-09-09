Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Marengo-kroongetuige Nabil B. komt vrij: 'Hij zal verdwijnen'

Marengo-kroongetuige Nabil B. komt vrij: 'Hij zal verdwijnen'

Rechtszaak

Vandaag, 09:55

Link gekopieerd

Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, komt op vrije voeten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag besloten. B. kreeg strafvermindering in ruil voor belastende verklaringen over onder anderen hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zijn advocaat Peter Schouten laat weten dat B. "heel erg tevreden en natuurlijk blij" is met de beslissing.

Het Openbaar Ministerie en zijn advocaat deden recent al verzoeken tot zijn vrijlating, maar die werden afgewezen. Het hof heeft nu geoordeeld dat hij alsnog onder voorwaarden vrijkomt. Een van de voorwaarden is dat B. zich beschikbaar moet houden om te getuigen in het hoger beroep van Marengo.

In de grote zaak rond het Marengoproces werd eerder de advocaat van Nabil B. geliquideerd. Hart van Nederland was destijds ter plaatse. Die beelden zie je hieronder:

Advocaat kroongetuige Nabil B. geliquideerd in Amsterdam
5:33

Advocaat kroongetuige Nabil B. geliquideerd in Amsterdam

Volgens het hof is vanaf het begin het toekomstperspectief geschetst dat B. na de afspraak met justitie acht jaar vast zou zitten. "En met dat vergezicht verblijft hij sinds 2017 in voorlopige hechtenis", zei het hof. "Een verblijf dat in zijn geval mede wordt gekleurd door het gegeven dat tijdens zijn voorlopige hechtenis drie naasten van hem om het leven zijn gebracht."

Deal

Nabil B. sloot eind 2017 een deal met justitie. Begin dat jaar liet hij zich doelbewust aanhouden op straat met een wapen, omdat hij klem zat tussen de vermoedelijke criminele organisatie van Ridouan Taghi en de nabestaanden van een vergismoord in Utrecht. In ruil voor zijn verklaringen zou justitie een lagere celstraf tegen hem eisen. B. werd in maart 2018 gepresenteerd als kroongetuige. Een week later werd zijn broer vermoord, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum en in juli 2021 zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

De rechtbank veroordeelde B. eind februari 2024 tot tien jaar cel. Na aftrek van zijn voorarrest en volgens de afspraak met justitie zou hij na acht jaar op vrije voeten komen, dat zou rond deze tijd zijn.

'Hij zal verdwijnen'

B. leefde altijd onder strenge bewaking. Wat er nu concreet met hem gaat gebeuren, zegt Schouten niets over. "Wel moeten alle maatregelen op zijn plek zijn, die zijn op zijn plek", aldus de advocaat. "Dit gaat betekenen dat hij zal verdwijnen."

ANP

Lees ook

Marengo-kroongetuige geschminkt en vermomd bij verhoor in rechtbank
Marengo-kroongetuige geschminkt en vermomd bij verhoor in rechtbank
Celstraffen tot 28 jaar voor moord op Peter R. de Vries
Celstraffen tot 28 jaar voor moord op Peter R. de Vries
Ook OM gaat in hoger beroep in Marengo-proces
Ook OM gaat in hoger beroep in Marengo-proces
Ridouan Taghi in beroep tegen levenslange celstraf
Ridouan Taghi in beroep tegen levenslange celstraf
Nabestaanden De Vries 'onder indruk en tevreden' met flinke eisen
Nabestaanden De Vries 'onder indruk en tevreden' met flinke eisen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.