Marengo-kroongetuige Nabil B. komt vrij: 'Hij zal verdwijnen'

Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, komt op vrije voeten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag besloten. B. kreeg strafvermindering in ruil voor belastende verklaringen over onder anderen hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zijn advocaat Peter Schouten laat weten dat B. "heel erg tevreden en natuurlijk blij" is met de beslissing.

Het Openbaar Ministerie en zijn advocaat deden recent al verzoeken tot zijn vrijlating, maar die werden afgewezen. Het hof heeft nu geoordeeld dat hij alsnog onder voorwaarden vrijkomt. Een van de voorwaarden is dat B. zich beschikbaar moet houden om te getuigen in het hoger beroep van Marengo.

In de grote zaak rond het Marengoproces werd eerder de advocaat van Nabil B. geliquideerd. Hart van Nederland was destijds ter plaatse. Die beelden zie je hieronder:

5:33 Advocaat kroongetuige Nabil B. geliquideerd in Amsterdam

Volgens het hof is vanaf het begin het toekomstperspectief geschetst dat B. na de afspraak met justitie acht jaar vast zou zitten. "En met dat vergezicht verblijft hij sinds 2017 in voorlopige hechtenis", zei het hof. "Een verblijf dat in zijn geval mede wordt gekleurd door het gegeven dat tijdens zijn voorlopige hechtenis drie naasten van hem om het leven zijn gebracht."

Deal

Nabil B. sloot eind 2017 een deal met justitie. Begin dat jaar liet hij zich doelbewust aanhouden op straat met een wapen, omdat hij klem zat tussen de vermoedelijke criminele organisatie van Ridouan Taghi en de nabestaanden van een vergismoord in Utrecht. In ruil voor zijn verklaringen zou justitie een lagere celstraf tegen hem eisen. B. werd in maart 2018 gepresenteerd als kroongetuige. Een week later werd zijn broer vermoord, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum en in juli 2021 zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

De rechtbank veroordeelde B. eind februari 2024 tot tien jaar cel. Na aftrek van zijn voorarrest en volgens de afspraak met justitie zou hij na acht jaar op vrije voeten komen, dat zou rond deze tijd zijn.

'Hij zal verdwijnen'

B. leefde altijd onder strenge bewaking. Wat er nu concreet met hem gaat gebeuren, zegt Schouten niets over. "Wel moeten alle maatregelen op zijn plek zijn, die zijn op zijn plek", aldus de advocaat. "Dit gaat betekenen dat hij zal verdwijnen."

ANP