Sneu! Oud en Nieuw Annen dag voor feest bestolen: 'Pijn dat mensen dit verpesten'

De timing had niet slechter gekund. Een dag voor de jaarwisseling heeft een dief toegeslagen bij Stichting Oud en Nieuw Annen. "Er is vannacht bezoek geweest in onze feesttent", schrijft de stichting op Facebook. "Het doet ons pijn te zien dat er mensen zijn die de gezelligheid van een oudejaarsfeest proberen te verpesten!"

Hopelijk gooit het weer geen roet in het eten tijdens jouw jaarwisseling. In de video hierboven zie je wat de voorspellingen zijn.

Volgens de organisatie is er flink wat gestolen. "We missen onder andere een deel van onze drankvoorraad en materiaal voor licht en geluid," laten ze weten. "Dat is toch een beetje wat een feest, een feest maakt." De stichting roept dorpsgenoten op om informatie te delen als ze iets verdachts hebben gezien in de nacht van 29 op 30 december.

Ondanks de tegenslag belooft de organisatie er alles aan te doen om het feest door te laten gaan. In de reacties op Facebook spreken mensen hun steun uit en hopen ze dat het oudejaarsfeest niet in het water valt. "Kan ik nog iets doneren? Het feest moet doorgaan," vraagt iemand. Een ander reageert: "Heel erg! Maar wel doorgaan!"