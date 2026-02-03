Slachtoffers mogen rapporten Pieter Baan Centrum over verdachte lezen

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven mogen binnenkort standaard een deel van de gedragsrapportages inzien die het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft opgesteld over de verdachte. Dat meldt demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Arno Rutte. Tot nu toe wees het Openbaar Ministerie zulke verzoeken meestal af, om de privacy van de verdachte te beschermen.

Volgens Rutte is het in het belang van slachtoffers om te weten welke invloed een stoornis heeft op het gedrag van de verdachte en welk risico er is op herhaling. “Dat voorkomt ook verrassingen in de rechtszaal,” schrijft de staatssecretaris.

Het besluit volgt op een motie van JA21-leider Joost Eerdmans, die werd gesteund door een Kamermeerderheid. Rutte heeft het Openbaar Ministerie gevraagd de gevolgen van dit besluit in kaart te brengen. Daarna wordt definitief bepaald wanneer het beleid officieel wordt aangepast. Vermoedelijk wordt dit uiterlijk vanaf juli dit jaar mogelijk.