Verdachte neersteken schoolmeester weigert psychologisch onderzoek

De man die wordt verdacht van het neersteken van een docent tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam weigert mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Dat blijkt dinsdag tijdens een zitting in de Rotterdamse rechtbank.

De 53-jarige leerkracht werd op 16 juli 2025 neergestoken toen hij een ruzie tussen drie mannen probeerde te sussen. Verdachte Mohammed U. zit inmiddels ruim zes maanden vast op verdenking van twee pogingen tot doodslag in het cultureel centrum aan de Haven in Alblasserdam.

In deze video is te zien hoe buurtbewoners destijds op deze steekpartij reageerden:

0:54 Buurtbewoners reageren op steekpartij bij schoolmusical Alblasserdam

De 45-jarige verdachte uit Hendrik-Ido-Ambacht verscheen opnieuw niet in de rechtszaal. Het Openbaar Ministerie wil dat hij wordt onderzocht door een psycholoog. Als hij blijft weigeren mee te werken, kan de onderzoeksrechter besluiten hem voor observatie op te nemen in het Pieter Baan Centrum.

Weigering onderzoek

De advocaat van U. stelt dat het conflict al meer dan een jaar speelde en dat het gezin van zijn cliënt werd "geterroriseerd": "Er is bij hem op de deur gebonsd en tegen het tuinhek getrapt. Zijn kinderen verstopten zich, omdat er zes mensen voor de deur stonden. Hij heeft zich altijd afzijdig gehouden, tot die fatale avond. Hij werd dermate geprovoceerd dat hij geen weerstand meer heeft kunnen bieden."

Volgens de advocaat was U. bang voor zijn gezin. "Zijn laatste veroordeling op zijn strafblad stamt uit 2008. Hij zegt te hebben geleerd van zijn verleden en dat hij zich normaal kan gedragen, maar dat dit de druppel was. Hij vindt daarom een psychologisch onderzoek niet nodig."

Grote impact

De neergestoken basisschooldocent is mentaal nog niet hersteld, zegt een woordvoerder van Namens de Familie. "De geestelijke impact van deze traumatische gebeurtenis blijkt groter dan hij heeft gedacht."

Op 13 april staat de derde inleidende zitting gepland.