Neergestoken leraar Alblasserdam voorlopig niet voor de klas

Crime

Vandaag, 17:53

De leraar die op 16 juli werd neergestoken tijdens de musical van groep 8 in Alblasserdam, staat voorlopig niet voor de klas. Dat laat het bestuur van de openbare basisschool vrijdag weten aan Hart van Nederland. De steekpartij vond plaats in Cultureel Centrum Landvast. Voor de klas van de leraar zijn inmiddels twee vervangers geregeld.

De leerkracht, een 53-jarige man uit Dordrecht, raakte ernstig gewond toen hij een ruzie tussen drie mannen probeerde te sussen. In de daaropvolgende chaos werd hij neergestoken. Het slachtoffer liep meerdere steekwonden op en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het steekincident kwam als een grote schrok bij de jonge schoolkinderen, die erg naar hun meester opkeken:

Nog niet genezen

Maandag openen de scholen in regio Midden weer hun deuren, maar de leraar zal dan nog niet terug zijn in het klaslokaal. “Hij is nog niet genezen,” zegt Hans Stupers, woordvoerder van basisschool Het Palet, tegen Hart van Nederland.

"We hebben twee vervangers gevonden voor de klas maandag. Hoe lang het gaat duren, kan ik niet zeggen." Volgens Stupers is er "goed contact met de leraar" en vindt hij het "erg vervelend" dat hij niet aanwezig kan zijn bij de start van het schooljaar.

Minder veilig

Bij de tientallen ouders, kinderen en docenten die aanwezig waren bij de eindmusical in het Cultureel Centrum Landvast heeft het incident veel indruk gemaakt. "Een aantal ouders heeft aangegeven dat zijzelf en hun kinderen zich minder veilig voelen door wat er gebeurd is", schrijft het schoolbestuur in een brief aan de ouders. Volgens het bestuur zijn er in de zomerperiode "stappen gezet ten aanzien van de veiligheid op school en zijn er maatregelen genomen."

In dezelfde brief laat het schoolbestuur weten dat ouders welkom zijn op school als ze behoefte hebben aan een gesprek. Ook voor leerlingen is er ruimte om over het incident te praten. "Het is maandag even aankijken of leerlingen behoefte hebben om er bij stil te staan. Als dat zo is, dan wordt het besproken in de klassen", zegt Stupers.

Aanhoudingen

De politie hield later op de bewuste avond van het incident drie verdachten aan. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten. Alleen een 44-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident.

