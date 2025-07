Verwondingen neergestoken leraar Alblasserdam ernstig: 'Hoe moet dit voor zijn gezin zijn?'

De basisschoolleerkracht die woensdagavond zwaargewond raakte door een steekpartij tijdens de eindmusical van groep 8 ligt nog in het ziekenhuis. "Artsen vertellen dat het ernstig is", zegt Reinoud de Vries, bestuurder van de onderwijsgroep waar de basisschool onder valt. "We wachten nog op nader bericht."

Hij en de andere collega's zijn met hun gedachten bij het gezin van de man. "Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. U kunt zich voorstellen hoe zij dit op dit moment beleven." De Vries weet niet zeker of het slachtoffer op dit moment nog op de intensive care ligt.

Emoties zijn hoog

Woensdagavond werd de 53-jarige leerkracht uit Dordrecht neergestoken tijdens de uitvoering van de groep 8-eindmusical in een cultureel centrum aan de Haven. De musicalvoorstelling, bedoeld als vrolijke afsluiting van het schooljaar, eindigde in paniek en verdriet voor tientallen kinderen, ouders en medewerkers. Drie mannen zijn aangehouden.

Het incident heeft veel indruk gemaakt. "Iedereen heeft het erover", zegt De Vries. "Het had eigenlijk een van de mooiste avonden voor de groep 8-leerlingen moeten zijn. Je neemt op een feestelijke wijze afscheid van je school, met een eindmusical. En dan eindigt het in zo'n vreselijke gebeurtenis. Het contrast is enorm. De emoties zijn hoog bij de kinderen, bij de ouders en bij de docenten."

De schoolleiding doet hun best iedereen goed op te vangen en er met de leerlingen over te praten. "Maar we gaan nu met deze gebeurtenis de vakantie in."

"Ze hebben er weinig van meegekregen, tot ze hoorden dat hun lievelingsmeester was neergestoken", vertelt de oma van een van de groep 8-leerlingen. "Ze deden het allemaal zo leuk. Het was zo'n leuk feestje. En dat is afgelopen in een drama", vertelt ze. "Dat je zoiets kan doen."