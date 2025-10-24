Terug

OM: 'Welk familielid gaat nu met een mes op zak naar de eindmusical van een basisschool?'

Crime

Vandaag, 16:06

Het Openbaar Ministerie heeft het gewelddadige steekincident bij een basisschoolmusical in Alblasserdam scherp veroordeeld. "Welk familielid gaat nu met een mes op zak naar de eindmusical van een basisschool? Veel kinderen hebben gezien hoe hun meester op de grond lag en vocht voor zijn leven." De officier van justitie noemde dit incident ernstig en onbegrijpelijk.

Op 16 juli 2025 werd er een 53-jarige leerkracht neergestoken tijdens een basisschoolmusical in Rotterdam toen hij een ruzie wilde sussen. Volgens de officier gaat dit om een langer lopend conflict tussen twee families.

Het incident

De officier schetste het beeld dat de verdachte vlak voor de pauze nog in de zaal zat toen er twee mannen binnenkwamen en hem een klap verkochten. " Hij springt op en gaat achter ze aan", vertelt de officier. Tijdens deze twist kwam de leerkracht erbij, die werd daarna door de hoofdverdachte gestoken.

'Niet de enige'

De verdachte Mohammed U. (45) zit nu ruim drie maanden vast op verdenking van twee pogingen tot doodslag, maar volgens zijn advocaat was hij niet de enige die een mes met zich droeg. "Mijn cliënt is niet degene die de confrontatie heeft gezocht", benadrukte de raadsman van U.. Dat zijn de andere twee verdachten, een man uit Alblasserdam en zijn broer uit het Groningse Drieborg, volgens de advocaat.

Sinds 21 juli zijn de twee vrij, maar ze blijven nog wel verdachte in deze zaak.

Er werd geschokt gereageerd op de steekpartij:

De verdachte uit Alblasserdam raakte die avond ook gewond en moest naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk nam hij het mes mee naar de eindmusical, opperde de raadsman. "De behandelend arts trof een mes bij hem aan. Hij is ook op beelden te zien met iets in zijn handen dat op een mes lijkt. De broers hebben het mes in het ziekenhuis teruggepakt", aldus de advocaat van U.. "Met de politie is de man naar de plek gegaan waarvan hij zegt dat hij daar het mes heeft weggegooid. Daar heeft de politie de koker teruggevonden, maar het mes niet."

Status van het slachtoffer

Het slachtoffer heeft nog fysieke klachten, maar kampt sindsdien vooral met mentale problemen. "Hij heeft tijd nodig om te herstellen voordat hij weer voor de klas kan staan, wat hij het liefste doet", aldus een woordvoerder van Namens de Familie.

In januari gaat de zaak verder met nog een inleidende zitting.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

