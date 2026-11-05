Nieuwe signalementenkaart moet helpen bij opsporen overvallers

Bij een overval of ander geweldsincident zijn alle details van grote waarde, zoals de specifieke stem, kleding of vluchtroute van een overvaller. Met een nieuwe campagne en signalementenkaart wil Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland voorkomen dat deze belangrijke informatie verloren gaat. Ieder detail telt, weet ook winkeleigenaar Giovanni. Zijn elektronicazaak werd al meerdere keren overvallen.

De incidenten hebben veel impact gehad op Giovanni en andere medewerkers van de winkel Used Products Beverwijk. "Het doet mentaal veel met je. Het is daarnaast heel veel geregel achteraf, ook met verzekeringen. Het is ook altijd maar afwachten of de daders gestraft kunnen worden."

Giovanni en zijn collega's hebben helaas veel ervaring met overvallers. Inmiddels heeft het bedrijf extra veiligheidsmaatregelen getroffen. "We verkopen tweedehands goederen, zijn een duurzaam bedrijf. Wij willen ons eigenlijk helemaal niet bezighouden met overvallen."

Direct afzonderlijke verklaringen

Donderdag werd de signalementenkaart gelanceerd. Ondernemers kunnen de kaart meteen na een incident uitdelen aan medewerkers, klanten of andere getuigen om direct afzonderlijke verklaringen te verzamelen. Deze kunnen van groot belang zijn voor de verdere opsporing van de dader of het opleggen van een hogere straf.

Giovanni hoopt dat de kaart helpt om daders zwaarder te straffen. "De overvallers worden in onze ogen niet altijd zwaar genoeg gestraft. Terwijl het voor ons veel impact heeft. Het kost veel tijd om er weer bovenop te komen na zo'n gebeurtenis."