Medewerker overleden na overval op goudwisselkantoor in Beverwijk

Crime

Vandaag, 11:02 - Update: 1 uur geleden

Bij een gewelddadige overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk is een medewerker om het leven gekomen. Het incident gebeurde woensdag rond 15.50 uur aan de Breestraat, meldt de politie donderdag. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden.

Wat zich precies binnen heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. De politie kan nog niet zeggen met welk wapen het slachtoffer is aangevallen. Ook is niet bekend of de medewerker ter plekke is overleden.

Kort na de overval is een 19-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Dat lukte mede dankzij camerabeelden, meldt de politie. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

Onderzoek

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van de overval. De omgeving rond het goudwisselkantoor werd afgezet voor sporenonderzoek.

Burgemeester Martijn Smit zegt dat het nieuws hard binnenkomt. "Dat iemand op zijn werkplek door geweld om het leven is gekomen, is moeilijk te bevatten. Mijn gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega's van het slachtoffer. Hun verlies is onvoorstelbaar groot."

Door Redactie Hart van Nederland

