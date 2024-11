Verdwijning en dood Angelique (18) blijft Stein na ruim 30 jaar in greep houden

Op de weekmarkt in het Limburgse Stein vraagt de politie woensdagmiddag aandacht voor de verdwijningszaak rond Angelique Hendrix. De 18-jarige vrouw verdween in juli 1990 uit haar woonplaats Stein. Op 10 oktober van dit jaar bevestigde Interpol, justitie en politie dat een schedel, gevonden in 1991 aan de Belgische kant van de Maas, recentelijk is geïdentificeerd als Angelique. De schedel is door een fout vernietigd.

Vermoedelijk is Angelique door een misdrijf om het leven gekomen. Wie hiervoor verantwoordelijk is, blijft tot de dag van vandaag een raadsel. Daarom stond de politie woensdag met een truck op het Raadhuisplein in Stein, waar de weekmarkt wordt gehouden.

Tipgeld beschikbaar

De politie heeft vragen beantwoord en nam tips in ontvangst. Er kwamen eerder al 54 tips binnen. Volgens een politiewoordvoerder zijn veertien van de tips in ieder geval te danken aan de uitzending van Opsporing Verzocht. In het televisieprogramma werd dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak.

De overige 40 tips kwamen binnen via andere kanalen die de politie gebruikt om aandacht te vragen voor de zaak, hoewel de uitzending er volgens de zegsman ook een bijdrage aan heeft geleverd. Het is nog onduidelijk hoeveel tips de aanwezigheid op de weekmarkt heeft opgeleverd.

Opgegraven botten

Dinsdag zei de politie in de uitzending van Opsporing Verzocht in de zaak op zoek te zijn naar iemand die in 1998 melding deed van gevonden botten in de omgeving van Stein. De anonieme beller gaf toen door dat zijn hond botten had opgegraven in de buurt van de Limburgse plaats. De plek is destijds onderzocht, maar er werd niets gevonden, nu kan de politie met nieuwe technieken voor bodemonderzoek meer doen dan toen.

De politiewoordvoerder zegt dat die anonieme beller nog niet is gevonden. "Wellicht dat die tussen de tips zit, maar dat is op dit moment nog niet te zeggen."

Hendrix verdween 13 juli 1990 uit haar woonplaats Stein. Op 20 mei 1991 werd in het Belgische Maasmechelen, net over de grens met Stein, een schedel aangetroffen. Pas onlangs vond een DNA-match plaats met de vermiste 18-jarige.

