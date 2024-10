Politie krijgt twaalf tips in in verdwijningszaak Angelique uit Stein

De politie heeft twaalf tips gekregen in de verdwijningszaak van Angelique Hendrix. De toen 18-jarige vrouw verdween in 1990 in het Limburgse Stein. Om wat voor tips het gaat, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. "Die moeten allemaal worden onderzocht en uitgelopen."

Door een DNA-match is recentelijk vast komen te staan dat de jonge vrouw niet meer in leven is. In 1991 werd haar schedel gevonden in het Belgische Maasmechelen. Maar door een wetswijziging kon pas kortgeleden het DNA hiervan internationaal worden gedeeld. Dit leidde tot een match.

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak een beloning van 30.000 euro uitgeloofd.

ANP