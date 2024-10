Vermiste Angelique uit Stein na ruim 34 jaar geïdentificeerd: schedel gevonden in België

De schedel die in 1991 in het Belgische Maasmechelen werd gevonden, blijkt van Angelique Hendrix te zijn, een 18-jarige vrouw uit het Limburgse Stein die in 1990 spoorloos verdween. Na ruim drie decennia heeft een DNA-match eindelijk duidelijkheid gebracht over haar lot. Dit maakte de politie donderdag bekend, waarbij ook werd aangegeven dat het om een misdrijf gaat.

Op 13 juli 1990 vertrok Angelique vanuit haar ouderlijk huis op de fiets. Sindsdien ontbrak ieder spoor van haar. "Er zijn verschillende verhalen over wat er na haar vertrek is gebeurd," aldus de politie. Het Openbaar Ministerie looft nu 30.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. Onduidelijk is nog hoe lang Angelique in leven bleef na haar verdwijning.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Schedel werd al in 1991 gevonden

De match werd mogelijk gemaakt door een nieuwe Belgische wet die sinds maart 2024 DNA-profielen internationaal deelt. Hoewel de schedel al in 1991 is gevonden, werden in België destijds geen systematische DNA-onderzoeken uitgevoerd. Pas in 2012 werd het DNA bemonsterd en onlangs leidde dat tot de match met Angelique.

De zaak roept herinneringen op aan een andere verdwijning in Stein, die van Mirjam Verboort in 1996. Haar stoffelijke resten werden twee jaar later gevonden. Of er een verband is tussen de twee zaken, is nog steeds niet duidelijk, aldus de politie.