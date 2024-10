Politie zoekt in Maasmechelen naar al 33 jaar vermiste Angelique Hendrix

Na meer dan dertig jaar heeft de Belgische politie een uitgebreide zoekactie opgestart naar de vermiste Angelique Hendrix in een natuurgebied in Maasmechelen. Deze actie is het gevolg van een recente DNA-match die bevestigde dat de schedel, die in 1991 in het gebied werd aangetroffen, behoort tot de vermiste 18-jarige vrouw uit Stein.

De nabestaanden van Angelique leven al jaren in onzekerheid over haar verdwijning. Angelique vertrok op 13 juli 1990 met de fiets vanuit haar ouderlijk huis en is nooit meer thuisgekomen.

De zoekactie, die woensdagochtend van start ging, maakt deel uit van een breder onderzoek naar de omstandigheden van Angelique's verdwijning. Haar schedel werd een jaar na haar vermissing in 1991 ontdekt, maar pas recentelijk kon een DNA-match worden gemaakt, dankzij een wetswijziging in België die internationale uitwisseling van DNA-profielen mogelijk maakt.

Niet de eerste keer

Hoewel het gebied in 1991 al doorzocht is, wil de politie nu onderzoeken of er aanvullende sporen of persoonlijke bezittingen van Angelique gevonden kunnen worden. De zoekactie is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse politie, waarbij de Belgische autoriteiten het onderzoek coördineren volgens lokale richtlijnen en procedures. Rechercheurs uit Limburg zijn aanwezig om de zoekactie te ondersteunen.

De familie van Angelique is op de hoogte gesteld van deze nieuwe ontwikkelingen. Volgens de politie kan de zoekactie enkele dagen duren.

Angelique's broer hoopt nog altijd op antwoorden over de verdwijning van zijn zus:

1:54 Broer wanhopig: waar is mijn zus Angelique?

ANP