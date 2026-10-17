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Bewoner (81) overlijdt na gewelddadige woningoverval in Schagen, man aangehouden

Crime

Vandaag, 11:34

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Een 81-jarige man uit het Noord-Hollandse Schagen is vrijdagavond overleden na een gewelddadige overval in zijn woning. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Na een korte achtervolging heeft de politie een 36-jarige verdachte aangehouden.

De politie kreeg vrijdagavond een melding van een overval in een woning aan de Groenling. Agenten troffen de bewoner daar zwaargewond aan. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Verdachte na achtervolging opgepakt

De verdachte was na de overval in een auto gevlucht. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 36-jarige man korte tijd later in Obdam aan te houden. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de overval of de vlucht van de verdachte, worden gevraagd deze met de politie te delen.

Door ANP

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