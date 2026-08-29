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Oudere vrouw vastgebonden en bedreigd bij woningoverval in Hengelo

Crime

Gisteren, 22:52

Een oudere, alleenstaande vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar woning aan de Bela Bartokstraat in Hengelo vastgebonden en bedreigd tijdens een woningoverval. Dat zegt haar overbuurvrouw Nicole van Os zaterdag tegen Hart van Nederland. "Je wordt gewoon echt woest dat zo'n oude vrouw wordt belaagd in haar huis, in haar slaap."

Volgens buurtbewoners kwamen de daders via de achterzijde van het appartement binnen. "Ze hebben haar gekneveld. Ze hebben haar vastgehouden. Ze hebben geschreeuwd dat ze haar mond moest houden. Het hele huis is overhoop gehaald, heb ik vanmiddag gezien", vertelt Van Os. Volgens Tubantia zouden onder meer sieraden zijn buitgemaakt.

Twee mannen op camerabeelden

Op camerabeelden van buurtbewoners zijn twee mannen te zien die mogelijk bij de overval betrokken waren. Volgens Tubantia zouden ze rond 02.50 uur richting de woning zijn gelopen en rond 04.00 uur zijn teruggekomen. Ze zouden toen handschoenen hebben gedragen en spullen bij zich hebben gehad.

De politie kreeg zaterdagochtend een melding van een mogelijke woningoverval, die tussen 03.30 en 05.00 uur zou hebben plaatsgevonden. Vanwege het onderzoek wil de politie niet zeggen of het slachtoffer is vastgebonden. Van Os heeft buurtgenoten opgeroepen hun camerabeelden terug te kijken en met de politie te delen. Ook de politie roept mensen op beelden van mogelijke verdachten te delen.

Door Redactie Hart van Nederland

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