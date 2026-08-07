Politie zoekt vier of vijf verdachten na ontvoering vrouw (20) en woningoverval

De politie zoekt verdachten van een woningoverval in Papendrecht en de ontvoering van een 20-jarige vrouw, eind juli. Het gaat om vier of vijf verdachten.

Twee verdachten worden gezocht voor de ontvoering. Een van hen is mogelijk ook betrokken bij de woningoverval, waar drie verdachten bij betrokken waren. De politie zegt ook rekening te houden met het scenario dat deze verdachten werkten voor een opdrachtgever.

Bewoners vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens

De vrouw werd 31 juli 's avonds ontvoerd bij een carpoolplaats. De ontvoerders lieten haar daarna achter in een afgesloten auto. Later op de avond werd haar woning overvallen, waarbij andere bewoners werden vastgebonden. Zij zijn bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers sloegen met een buit op de vlucht. De 20-jarige vrouw wist uiteindelijk uit de auto te ontsnappen en schakelde met hulp van een omstander de politie in.