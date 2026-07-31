Vrouw (20) ontvoerd in Papendrecht, bewoners later vastgebonden bij woningoverval

Een 20-jarige vrouw is donderdagavond ontvoerd in Papendrecht. Nog geen uur later werd haar woning aan de Prinsenlaan in Rotterdam overvallen. De politie onderzoekt of de twee incidenten met elkaar te maken hebben en zoekt getuigen.

De vrouw werd tussen 22.00 en 22.30 uur ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Haar ontvoerders lieten haar achter in een auto bij Oud-Alblas, waar ze enige tijd vastzat.

Rond 23.00 uur drongen meerdere verdachten de woning van de vrouw binnen. Andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er daarna met buit vandoor.

Vrouw wist te ontsnappen

De ontvoerde vrouw wist rond 23.30 uur uit de auto te ontsnappen. Met hulp van een omstander schakelde ze de politie in. Meerdere politie-eenheden, een politiehelikopter en de Forensische Opsporing kwamen daarna in actie.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of informatie hebben over de ontvoering of de woningoverval op om zich te melden. Anoniem tippen is ook mogelijk.