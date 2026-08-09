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Politie pakt twee verdachten op na gewelddadige woningoverval in Helmond

Crime

Gisteren, 11:26

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De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee verdachten aangehouden voor een gewelddadige woningoverval in Helmond. Het gaat om een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige jongen uit Den Bosch. Bij de overval raakten een dag eerder twee bewoners gewond.

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De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht plaats in een woning aan de Van Meelstraat. Een man en een vrouw kregen klappen van twee overvallers. Er ontstond een worsteling, waarbij ook een van de daders gewond raakte.

Bewoners verjagen overvallers uit woning

De bewoners wisten de overvallers uiteindelijk hun huis uit te jagen. Hun kleindochter lag op dat moment te slapen en heeft volgens de politie niets van de overval gemerkt.

Onderzoek in de buurt bracht de politie op het spoor van de twee verdachten. Zij werden zaterdagavond in Den Haag aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland
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