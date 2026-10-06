Bewoners gewond bij woningovervallen in Vlijmen en Deurne

De politie in Oost-Brabant doet onderzoek naar woningovervallen in Deurne en Vlijmen. In beide gevallen raakte de bewoner gewond en wisten de verdachten te ontkomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.

In Deurne probeerde rond 21.45 uur een onbekende persoon een woning aan de Stijn Streuvelslaan binnen te komen. De bewoner verzette zich hevig, waarna in de gang een worsteling ontstond. Daarbij raakte de bewoner lichtgewond aan zijn arm.

0:32 Bewoner lichtgewond bij woningoverval in Deurne

Verdachte vlucht na worsteling

De verdachte ging er na de worsteling te voet vandoor. Volgens het signalement van de politie gaat het om een man die een helm met rood en wit droeg. Hij had een donker geblokte winterjas, een spijkerbroek en een rood-witte plastic tas bij zich. De man zou tussen de 1,80 en 1,90 meter lang zijn.

De politie verspreidde via Burgernet een oproep om naar de verdachte uit te kijken. De actie werd kort na middernacht afgerond. Het onderzoek gaat door.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Bewoner Vlijmen mishandeld

Ook in Vlijmen onderzoekt de politie een woningoverval. Twee mannen drongen een woning aan de Pastoor Smoldersstraat binnen en mishandelden de bewoner. Het slachtoffer liep een hoofdwond op en werd nagekeken door ambulancepersoneel.

De twee verdachten gingen er met een onbekende buit vandoor en zijn vermoedelijk met een auto gevlucht. Beide mannen zouden een petje hebben gedragen. Een van hen was volgens de politie volledig in het donker gekleed.

Op bovenstaande beelden zie je hoe agenten onderzoek doen bij de woning in Vlijmen.

De forensische recherche onderzoekt de woning op mogelijke sporen. De politie zoekt bij beide woningovervallen naar getuigen en camerabeelden. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de woningovervallen "zeer onwaarschijnlijk" verband houden met elkaar.