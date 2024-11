Rustig in Amsterdam ondanks eerdere signalen voor nieuwe rellen

Op Plein 40-45 is het dinsdagavond rustig, ziet een ANP-verslaggever. Maandagavond braken er rellen uit op het plein in Amsterdam Nieuw-West. De politie meldde signalen te hebben dat er dinsdagavond opnieuw gereld gaat worden in Amsterdam Nieuw-West.

Op het plein zijn rond 19.15 uur een aantal straatcoaches en agenten aanwezig. Ook zijn er buurtvaders op straat. "We hopen dat het vanavond hier rustig blijft", zegt een van hen.

Duitse verslaggever omsingeld

Ook is de pers aanwezig. Een Duitse verslaggever werd korte tijd omsingeld door jongeren op fatbikes die 'free Palestine' riepen. Een aantal agenten greep direct in en maande de groep te vertrekken. Rond hoofdstraat Tussenmeer in Osdorp was het rond 20.00 uur ook rustig. Er stonden wat politiebusjes.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Minder bussen en trams

Vanwege de signalen die de politie heeft, besloot vervoerder GVB om minder bussen en trams te laten rijden door delen van Nieuw-West.

ANP