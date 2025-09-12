Verdachte partner in zaak dode vrouw in Schiedam weer vrijgelaten

De 34-jarige Schiedammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn 36-jarige vrouw wordt weer vrijgelaten. Hij heeft een gedragsaanwijzing gekregen maar is nog wel verdachte in de zaak.

"De verdenking is niet meer zo zwaar dat we hem nog kunnen vasthouden", zegt een woordvoerder.

Dit houdt in dat de verdachte niet wordt verdacht van moord of doodslag van het slachtoffer. Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een woning aan de Rotterdamsedijk in Schiedam, op dat moment was er ook een klein kind aanwezig. De verdachte had een huisverbod gekregen voor de woning na meerdere hevige ruzies op dat adres.

Nabestaanden van de vrouw spraken later bij een mars tegen femicide in Rotterdam:

1:39 Zeker duizend mensen bij mars tegen femicide in Rotterdam

ANP