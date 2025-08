Opgepakte man (34) blijkt partner van dode vrouw (36) Schiedam

De man (34) die vorige week werd aangehouden in Schiedam na de vondst van een overleden vrouw (36), blijkt de partner van het slachtoffer te zijn. Dat bevestigt de politie, nadat hierover eerder al berichten in de media verschenen.

In de woning trof de politie ook een jong kind aan. Het meisje is inmiddels veilig elders ondergebracht. Over de leeftijd van het kind doet de politie geen uitspraken.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat zie je in de onderstaande video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Nabestaanden van de vrouw lieten tijdens een mars tegen femicide in Rotterdam weten dat zij al maanden werd mishandeld. Volgens hen probeerde ze meerdere keren te vluchten.

