Dode vrouw (36) aangetroffen in woning Schiedam, verdachte (34) aangehouden

In een woning in Schiedam is vrijdag een overleden vrouw aangetroffen. Het slachtoffer is een 36-jarige vrouw uit de plaats. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 34-jarige man, eveneens uit Schiedam, aangehouden als verdachte.

De vrouw werd rond 12.00 uur gevonden in de woning aan de Rotterdamsedijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. De politie doet onderzoek en roept mensen met meer informatie op zich te melden.

ANP