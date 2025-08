Aangehouden partner overleden vrouw Schiedam kreeg vorige week nog huisverbod

De 34-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 36-jarige vrouw uit Schiedam, had vorige week nog een huisverbod gekregen. Volgens de politie, die berichtgeving van De Telegraaf bevestigt, mocht hij na herhaaldelijke meldingen van ruzie het huis niet meer in. Het ging om de partner van de vrouw.

"De politie heeft vorige week nog een gesprek gehad met de man, nadat het slachtoffer zelf een melding had gedaan. Donderdag is hem een huisverbod opgelegd”, vertelt een politiewoordvoerster aan de krant.

Nabestaanden van de vrouw spraken afgelopen zondag bij een mars tegen femicide in Rotterdam:

1:39 Zeker duizend mensen bij mars tegen femicide in Rotterdam

Afgelopen jaar kreeg de politie meerdere meldingen van "onder meer ruzie" in de woning aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. Wat er precies gebeurde, wil een woordvoerster niet zeggen. De politie heeft telkens meldingen gedaan bij Veilig Thuis, zegt ze verder. Vorige week zijn uiteindelijk "veiligheidsmaatregelen" genomen, waaronder het huisverbod.

Kindje

De vrouw werd vrijdag dood aangetroffen in het huis in de Zuid-Hollandse plaats. In de woning was ook een klein kind aanwezig. De politie heeft de man even later opgepakt.

ANP/Hart van Nederland