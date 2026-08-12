Politie zoekt verdachte van seksueel misbruik bij Zuiderpark in Rotterdam

In de omgeving van het Zuiderpark in Rotterdam heeft een onbekende man op 6 juni een vrouw seksueel misbruikt. Dat meldt de politie op Instagram woensdag. De politie toont beelden waarop de man herkenbaar te zien is en hoopt daarmee meer informatie te krijgen over de dader.

Op de camerabeelden wordt getoond dat het slachtoffer in de Paul Krugerstraat in Rotterdam wordt aangesproken door de man, waarna hij haar volgens de politie dwingt met hem mee te lopen. Het seksueel misbruik zou buiten het zicht van de camera hebben plaatsgevonden.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Tweede zedenincident in jaar tijd

In het belang van het onderzoek worden de beelden nu pas, twee maanden later gedeeld, aldus de politie. Het gaat om een man met zwart/grijs haar en zwart/grijze baardgroei. Hij draagt een zwarte jas met capuchon, een zwarte trui/vest en een zwarte broek met riem.

In augustus vorig jaar vond er ook al een zedenincident plaats bij het Zuiderpark in Rotterdam. Daarbij werd een 12-jarig meisje misbruikt door een 55-jarige man. Het meisje was samen met haar moeder in het park toen ze enkele minuten uit het zicht verdween. Kort daarna vertelde ze tegen haar moeder dat een man in de bosjes aan haar had gezeten. De man wordt verdacht van verkrachting en tweemaal wederrechtelijke vrijheidsberoving, in 2011 en dit jaar.