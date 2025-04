Rogier deelt beelden van diefstal bij zijn moeder (92), maar mag dat zomaar?

Een zwaar dementerende vrouw van 92 jaar oud is op tweede paasdag in Arnhem beroofd van haar dierbaarste spullen. Haar zoon Rogier is woedend en verdrietig, en deelt de beelden van de dader online. De politie waardeert zijn aangifte, maar waarschuwt dat het verspreiden van beelden juridische gevolgen kan hebben. Toch staat Rogier pal achter zijn actie: "Dit doe ik uit rechtvaardigheidsgevoel. Dit raakt ons allemaal."

"Ze hebben haar niet alleen duizenden euro's afgenomen, maar ook haar levenslust", zegt Rogier tegen Hart van Nederland. "Mijn moeder is Alzheimer-patiënt. Dat gaat met ups en downs. Op dit moment is ze erg verdrietig, omdat ze zich wel realiseert wat er gebeurd is."

Over de juwelendief heeft hij geen goed woord over. "Ik walg hiervan", zegt de verbolgen zoon. "En als je kijkt naar de reacties op Facebook walgt iedereen hiervan. Het wordt niet voor niets 11.000 keer gedeeld. Iedereen ziet daar zijn verantwoordelijkheid om te zoeken naar deze persoon. Ze komen aan spullen van mijn moeder die van haar overgrootmoeder zijn geweest. Die zijn gewoon weg."

Verdachte in beeld?

De politie Oost-Nederland laat in een schriftelijke reactie weten begrip te hebben voor de reactie van de zoon. "Het is niet niks als een dierbare van je dit overkomt. Dit soort oplichtingspraktijken hebben altijd een enorme impact op slachtoffers. Ze zijn vaak dagen/weken erna nog bang en angstig en het vertrouwen in de mensheid is weg. Als je dan camerabeelden van een eventuele dader hebt wil je deze natuurlijk het liefst zo snel mogelijk verspreiden in de hoop dat de dader gepakt wordt."

Toch raadt de politie dit niet aan. "Dat heeft ermee te maken dat als we een verdachte in beeld krijgen hij of zij bijvoorbeeld uiteindelijk strafvermindering kan krijgen omdat zijn/haar beelden al zijn getoond ('trial by media'). Daarnaast kan de dader degene die de beelden openbaar heeft gemaakt ook aanklagen. Daarom raden we het altijd aan om het delen van beelden aan de politie over te laten."

Het kan soms wat langer duren voordat de politie zelf beelden deelt, legt de woordvoerder uit. "Het delen van beelden van verdachten is een zwaar opsporingsmiddel. Als politie moeten we eerst dus ook een aantal stappen ondernemen voordat we beelden van verdachten mogen tonen. De beelden moeten bijvoorbeeld eerst intern worden gedeeld en een persofficier moet akkoord geven om de beelden openbaar te maken. Daarom kan er soms enige tijd overheen gaan voordat wij beelden van verdachten openbaar maken."