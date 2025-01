Stel opgepakt dat zeventig ouderen probeerde op te lichten, vuurwapen gevonden

De politie heeft twee verdachten van pinpasfraude aangehouden in het Zeeuwse 's-Heer Arendskerke. Zij worden ervan verdacht tientallen ouderen te hebben gebeld met een babbeltruc.

Het gaat om een 20-jarige vrouw uit de Zeeuwse plaats en een man van dezelfde leeftijd uit Breda. Ze deden zich voor als medewerkers van een bank. Hun zeventig telefoontjes waren overigens niet heel succesvol, niemand trapte in hun praatje.

Het tweetal is woensdag al opgepakt, maar de politie heeft het zondag bekend gemaakt. Bij de arrestatie trof de politie ook een vuurwapen aan, dat in beslag is genomen.