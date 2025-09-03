Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politievakbond is tegen legalisering pepperspray: 'Voor gebruik moet je getraind zijn'

Politievakbond is tegen legalisering pepperspray: 'Voor gebruik moet je getraind zijn'

Crime

Vandaag, 15:20

Link gekopieerd

Het is risicovol om het dragen van pepperspray te legaliseren, zegt politievakbond ACP. De vakbond is geen voorstander van de mogelijke legalisering. "Ik denk dat je voor het gebruik van pepperspray, zoals voor elk geweldsmiddel, getraind en geoefend moet zijn", sprak ACP-bestuurder Patrick Fluyt woensdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Justitieminister David van Weel (VVD) onderzoekt of het dragen van pepperspray voor vrouwen gelegaliseerd kan worden, zodat ze zich kunnen verdedigen als ze op straat worden lastiggevallen.

Dat zei hij dinsdag in het wekelijks vragenuur, toen de dood van de 17-jarige Lisa ter sprake kwam:

Minister onderzoekt toestaan pepperspray na dood Lisa (17)
2:15

Minister onderzoekt toestaan pepperspray na dood Lisa (17)

In Nederland mag alleen de politie pepperspray gebruiken. Legalisering van het middel voor persoonlijk gebruik leidt er volgens Fluyt toe dat het politiewerk er "op bepaalde ogenblikken niet handiger op wordt". "Je kan het alleen aan vrouwen uitreiken, wat nu het idee is, maar uiteindelijk komt het bij iedereen terecht. Vervolgens worden de collega's geconfronteerd met pepperspray, met alle risico's van dien."

Tip de redactie

ANP

Lees ook

Minister onderzoekt of vrouwen pepperspray mogen dragen na dood Lisa (17)
Minister onderzoekt of vrouwen pepperspray mogen dragen na dood Lisa (17)
Na dood Lisa (17) kunnen wapenwinkels vraag niet aan: 'Een ware run'
Na dood Lisa (17) kunnen wapenwinkels vraag niet aan: 'Een ware run'
Na dood Lisa (17) delen vrouwen massaal tips over zelfverdedigingsmiddelen
Na dood Lisa (17) delen vrouwen massaal tips over zelfverdedigingsmiddelen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.