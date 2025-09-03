Politievakbond is tegen legalisering pepperspray: 'Voor gebruik moet je getraind zijn'

Het is risicovol om het dragen van pepperspray te legaliseren, zegt politievakbond ACP. De vakbond is geen voorstander van de mogelijke legalisering. "Ik denk dat je voor het gebruik van pepperspray, zoals voor elk geweldsmiddel, getraind en geoefend moet zijn", sprak ACP-bestuurder Patrick Fluyt woensdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Justitieminister David van Weel (VVD) onderzoekt of het dragen van pepperspray voor vrouwen gelegaliseerd kan worden, zodat ze zich kunnen verdedigen als ze op straat worden lastiggevallen.

Dat zei hij dinsdag in het wekelijks vragenuur, toen de dood van de 17-jarige Lisa ter sprake kwam:

2:15 Minister onderzoekt toestaan pepperspray na dood Lisa (17)

In Nederland mag alleen de politie pepperspray gebruiken. Legalisering van het middel voor persoonlijk gebruik leidt er volgens Fluyt toe dat het politiewerk er "op bepaalde ogenblikken niet handiger op wordt". "Je kan het alleen aan vrouwen uitreiken, wat nu het idee is, maar uiteindelijk komt het bij iedereen terecht. Vervolgens worden de collega's geconfronteerd met pepperspray, met alle risico's van dien."

ANP