Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politiechef vreest gewonde agenten met oud en nieuw

Politiechef vreest gewonde agenten met oud en nieuw

Crime

Vandaag, 10:07

Link gekopieerd

De Haagse politiechef Karin Krukkert verwacht dat agenten van haar eenheid gewond zullen raken tijdens de komende jaarwisseling. Daarvoor waarschuwt ze op Omroep West. "Het is niet de vraag óf we gewonde collega's hebben aan het eind van de jaarwisseling. Maar, hoe treurig ook, dat het een gegeven is", aldus Krukkert.

Dit jaar mag voor het laatst vuurwerk worden afgestoken door consumenten. "Wat dat met de komende jaarwisseling gaat doen, is natuurlijk moeilijk te voorspellen", aldus Krukkert. "Tegelijkertijd weten we dat mensen de jaarwisseling aangrijpen om er een puinhoop van te maken."

Nick stopte als politieagent nadat hij tijdens zijn werk met een champagnefles werd geslagen:

Agent stopt na jaarwisseling vol geweld: 'Letterlijk getekend voor het leven'
2:32

Agent stopt na jaarwisseling vol geweld: 'Letterlijk getekend voor het leven'

De eenheid heeft in de aanloop naar 31 december een paar dingen anders gedaan, vertelt de politiechef. "Aan het begin van het jaar zijn we een offensief tegen vuurwerk begonnen en daarmee gaan we ook de komende tijd gewoon door. De boodschap is: 'Als we weten dat je wat in huis hebt, dan komen we ook bij je thuis om het weg te halen'. We hebben signalen dat het aanbod in deze omgeving daardoor minder is geworden."

Door ANP

Lees ook

Nederlanders verwachten meer geknal in aanloop vuurwerkverbod, deel gaat verbod negeren
Nederlanders verwachten meer geknal in aanloop vuurwerkverbod, deel gaat verbod negeren
Nederlanders blij met vuurwerkverbod, maar één op zes gaat illegaal knallen
Nederlanders blij met vuurwerkverbod, maar één op zes gaat illegaal knallen
Politie vreest oud en nieuw: 4 op de 10 wil niet worden ingezet
Politie vreest oud en nieuw: 4 op de 10 wil niet worden ingezet
Meer geweld tegen hulpverleners bij jaarwisseling: 'Zeer problematisch'
Meer geweld tegen hulpverleners bij jaarwisseling: 'Zeer problematisch'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.