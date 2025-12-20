Politiechef vreest gewonde agenten met oud en nieuw

De Haagse politiechef Karin Krukkert verwacht dat agenten van haar eenheid gewond zullen raken tijdens de komende jaarwisseling. Daarvoor waarschuwt ze op Omroep West. "Het is niet de vraag óf we gewonde collega's hebben aan het eind van de jaarwisseling. Maar, hoe treurig ook, dat het een gegeven is", aldus Krukkert.

Dit jaar mag voor het laatst vuurwerk worden afgestoken door consumenten. "Wat dat met de komende jaarwisseling gaat doen, is natuurlijk moeilijk te voorspellen", aldus Krukkert. "Tegelijkertijd weten we dat mensen de jaarwisseling aangrijpen om er een puinhoop van te maken."

Nick stopte als politieagent nadat hij tijdens zijn werk met een champagnefles werd geslagen:

2:32 Agent stopt na jaarwisseling vol geweld: 'Letterlijk getekend voor het leven'

De eenheid heeft in de aanloop naar 31 december een paar dingen anders gedaan, vertelt de politiechef. "Aan het begin van het jaar zijn we een offensief tegen vuurwerk begonnen en daarmee gaan we ook de komende tijd gewoon door. De boodschap is: 'Als we weten dat je wat in huis hebt, dan komen we ook bij je thuis om het weg te halen'. We hebben signalen dat het aanbod in deze omgeving daardoor minder is geworden."