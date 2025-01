Politie vreest oud en nieuw: 4 op de 10 wil niet worden ingezet

Bijna vier op de tien politiemedewerkers willen tijdens oud en nieuw "liever niet" meer worden ingezet. Dat komt door de grote gezondheidsrisico’s die zij tijdens die periode ervaren, aldus de Nederlandse Politiebond (NPB). De bond deed een enquête onder 3400 van de 33.000 leden. Daarnaast geeft bijna een vijfde van de respondenten aan eerst de vuurwerkmaatregelen van het kabinet af te wachten voordat ze een keuze maken.

Volgens de NPB is het op veel plekken "ondoenlijk" geworden om vuurwerkvandalisme in de hand te houden. De combinatie van het huidige vuurwerkbeleid en een tekort aan politiepersoneel maakt het volgens de bond extra moeilijk. "Mede daardoor is het risico dat hulpverleners lopen op gezondheidsschade enorm gestegen", stelt de bond.

Ook afgelopen jaarwisseling was het in meerdere steden onrustig, met veel geweld tegen hulpdiensten en incidenten door vuurwerk en alcoholgebruik, zo is te zien in bovenstaande video.

Agressie tegen agenten neemt toe

De enquête laat zien dat ongeveer 60 procent van de respondenten vindt dat agenten "bij excessief geweld en onvoldoende beschermingsmiddelen" een stap terug zouden moeten doen. Een respondent licht toe: "Tegen sommige vormen van geweld zijn wij in de basispolitiezorg niet opgewassen. Wanneer bij jou een cobra in je kraag belandt, dan is het gewoon afgelopen."

Afgelopen jaarwisseling werden 295 politiemensen slachtoffer van fysiek of verbaal geweld. Net als ieder jaar leidde dit tot een discussie over een mogelijk landelijk vuurwerkverbod. Veel burgemeesters en hulpverleners pleiten al langer voor zo'n verbod. Een wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren ligt al klaar en de Tweede Kamer zet het debat daarover waarschijnlijk volgende maand voort.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Politiek moet verantwoordelijkheid nemen

NPB-voorzitter Nine Kooiman benadrukt dat veel politiemensen "onvoldoende rugdekking" voelen vanuit Den Haag. "Het is hoog tijd dat de politiek zijn verantwoordelijkheid als overheidswerkgever onder ogen ziet", zegt zij. De enquête van de bond is volgens Kooiman representatief. Alle leden kregen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen.

Hart van Nederland/ANP