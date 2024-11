Politieauto's gaan in vlammen op bij politiebureau in Tiel, mogelijk brandstichting

In Tiel zijn zondagnacht op het terrein van het plaatselijke politiebureau vier auto's uitgebrand. Omroep Gelderland meldt dat het zou gaan om politieauto's en dat het mogelijk om brandstichting zou gaan. Door de brand, die gepaard ging met metershoge vlammen en veel rook, sprong ook een ruit van het politiebureau en ging het brandalarm af.

Bij aankomst van de brandweer stonden alle vier de auto's in de brand. De brandweer kon het vuur blussen, maar kon niet voorkomen dat de vier de auto's zwaar beschadigd raakten. De mogelijke dader zou over het hek zijn geklommen.

Omroep Gelderland laat weten dat de de politie in de omgeving heeft gezocht naar mogelijke daders. Het is niet bekend of er ook daadwerkelijk aanhoudingen zijn verricht.