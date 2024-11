Omvallende boom zorgt voor ravage in Apeldoorn, meerdere auto's verwoest

Een omgewaaide boom heeft zondagavond in Apeldoorn voor flink wat schade gezorgd aan drie auto's. De dikke boom zorgde bij de voertuigen onder meer voor kapotte achterruiten en ontzette portieren. Daarnaast is de achterkant van de auto's verwoest. Brandweerlieden hebben uiteindelijk de boom in stukken moeten zagen om de auto's vrij te krijgen.

Het ongeluk vond plaats op de parkeerplaats van een appartementencomplex aan de Loolaan in Apeldoorn. Tussen 22.30 en 23.00 uur ging het even flink tekeer in de Gelderse plaats door de harde wind. Binnen tien minuten kwamen er zeker drie meldingen van stormschade binnen bij de hulpdiensten.

De oude, dikke boom is op meerdere auto’s beland en heeft daarbij forse schade aangericht. Ook op de Bazemolenweg in Ugchelen waaide een boom om, en ook bij Emst werd er een melding gemaakt van stormschade.

