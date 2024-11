Man neergestoken in Amsterdamse supermarkt, verdachten gevlucht

In een supermarkt aan de Kinkerstraat in Amsterdam-West is zondagavond een man neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerster van de politie was hij nog wel aanspreekbaar. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Het steekincident gebeurde rond 19.30 uur. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf, zegt de woordvoerster. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Foto: © 2024 ANP