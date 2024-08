Politie loopt 'waardevolle' tips over zedenincidenten Ameland na

De politie is op Ameland druk bezig met het nalopen van tips over de twee zedenincidenten die maandag plaatsvonden in de omgeving van Nes. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Maandagochtend werd een jong kind geconfronteerd met een schennispleger, en diezelfde dag werd een ander jong kind slachtoffer van een zedenmisdrijf in de duinen.

Woordvoerder José van Gijssel van de politie laat aan de Leeuwarder Courant weten dat het buurtonderzoek nog in volle gang is. "Er komen zeker tips binnen en daar zitten ook heel waardevolle bij", aldus van Gijssel.

Signalement ontbreekt

Het is nog onduidelijk of het om één of twee verschillende daders gaat. Ook een signalement ontbreekt nog. "Anders hadden we dat zeker gedeeld", laat van Gijssel weten.