Politie onderzoekt twee 'ernstige' zedendelicten met jonge kinderen op Ameland

De politie onderzoekt twee ernstige zedenincidenten met jonge kinderen die maandag plaatsvonden in het dorp Nes op Ameland. Het is nog onduidelijk of dezelfde dader bij beide voorvallen betrokken was.

Op maandagochtend werd een jong kind geconfronteerd met een schennispleger op het Westerpad, ter hoogte van het Kwekerijbos. De man was alleen en had een fiets bij zich, aldus de politie.

Later op de dag, rond 19.00 uur, werd een ander jong kind slachtoffer van een zedenmisdrijf in de duinen bij de tweede strandopgang vanaf de Strandweg, achter een camping. Volgens de politie werd het kind aangesproken door een man van middelbare leeftijd, die mogelijk in het gezelschap van twee anderen was. Het is onduidelijk of deze personen bij elkaar horen. De politie roept deze mogelijke getuigen op zich te melden.

Slachtofferhulp is ingeschakeld voor de kinderen en hun ouders. De politie vraagt mensen die meer informatie hebben of iets hebben gezien, contact op te nemen.

ANP