Lichaam aangetroffen in woning, lag er mogelijk al langere tijd

In Dongen is donderdag een overleden persoon in een woning aangetroffen. Volgens een correspondent ter plaatse lag de persoon al langere tijd in de woning. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat niet te kunnen bevestigen, maar laat wel weten dat het niet zou gaan om een misdrijf.

Het levenloze lichaam is aangetroffen in een woning aan de Groenstraat in het Brabantse dorp vlakbij Oosterhout aangetroffen. De geur is zo hevig dat de politie bescherming draagt. De politie heeft de straat afgesloten en met een hoogwerker van de brandweer is het lichaam uit de woning gehaald.