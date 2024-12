Politie vindt ruim 600 cobra's in woning Haarlemmermeer

De politie heeft zaterdag in een woning in de gemeente Haarlemmermeer ruim zeshonderd cobra's gevonden. Het zware, professionele vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige opslag gebracht. Een van de bewoners van het huis is aangehouden, meldt de politie zondag.

De politie kwam het vuurwerk, met een gewicht van 43 kilo, op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Vuurwerk heeft een enorme ontploffingskracht, geeft de politie aan. "Zeker in deze hoeveelheid. Het kan grote schade aanrichten als het ontploft. Als het misgaat, is dat levensgevaarlijk. Ook voor de woningen en mensen in de buurt."

In een bedrijfspand middenin een Haagse woonwijk werden vorige week duizenden kilo's illegaal vuurwerk aangetroffen. Omwonenden reageerden geschokt, zo is te zien in de video bovenaan.

ANP