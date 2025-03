Politie schiet op agressieve man in Haaren na dreigende situatie

De politie heeft maandagavond in het Brabantse Haaren op een 43-jarige verdachte geschoten nadat "een dreigende situatie voor de politie" was ontstaan toen ze de man probeerde aan te houden. De man kon volgens de politie zelfstandig naar de ambulance lopen en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zegt dat de man agressief gedrag vertoonde en dat daarover meerdere meldingen waren binnengekomen. Hij zou ook een ruit hebben vernield en met een mes hebben gezwaaid. Uiteindelijk ging de verdachte er op een scooter vandoor, maar op de Holstraat in Haaren viel hij. Daar ontstond volgens de politie de dreigende situatie, waarna de agenten besloten in zijn richting te schieten.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, wat gebruikelijk is als iemand gewond is geraakt nadat agenten hun dienstwapen hebben gebruikt.

ANP