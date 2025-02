Politie schiet man neer na 'dreigende situatie' in Amsterdam

De politie heeft maandagochtend een man neergeschoten bij "een dreigende situatie tijdens een aanhouding" in de binnenstad van Amsterdam.

Het incident gebeurde rond 05.00 uur op de Singel in Amsterdam. De rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht, wat altijd gebeurt als iemand gewond raakt of overlijdt nadat agenten hun dienstwapen hebben gebruikt.

De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, zegt een woordvoerder van de politie niet. In de loop van maandagochtend komt naar verwachting meer informatie.

ANP