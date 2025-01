Politie schiet bij achtervolging Hoogvliet, verdachten gewond

In Hoogvliet heeft de politie gericht geschoten op twee verdachten na een politieachtervolging. Daarbij zijn beide verdachten gewond geraakt, meldt de politie op X.

De politie zette de achtervolging in op de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis na een bedreiging met een vuurwapen. De achtervolging eindigde op de Aveling in Hoogvliet.

De politie zegt eerst waarschuwingsschoten te hebben gelost. Daarna is gericht geschoten. De gewonde verdachten worden naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.

Ook schoten in Rotterdam

Ook in Rotterdam heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde nadat rond 00.30 uur op de Oranjeboomstraat vanuit een auto werd geschoten. De politie meldt in de straat twee verdachten te hebben aangehouden.

ANP