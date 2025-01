Politie schiet op man bij aanhouding in de buurt van asielboot Groningen

In Groningen heeft de politie een man neergeschoten tijdens een incident op een boot aan de Gideonweg. De verdachte raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie.

Agenten kwamen rond 17.00 uur ter plaatse na een melding van een dreigende situatie. Er was informatie dat er mogelijk een persoon met een mes aanwezig was. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Asielboot

Het incident gebeurde vlakbij de Antwerpenbrug, waar asielzoekers worden opgevangen op een boot. Of het schietincident op deze specifieke boot plaatsvond, kon een politiewoordvoerder niet bevestigen.

Zoals gebruikelijk bij schietincidenten waarbij de politie betrokken is, wordt het vuurwapengebruik onderzocht door de Rijksrecherche. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven over de toedracht en rechtmatigheid van het handelen.