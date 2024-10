Politie schiet man in been na dreiging met mes in Alkmaar

De politie heeft dinsdagmiddag in Alkmaar een man in zijn been geschoten omdat die dreigde met een mes. De man is daarna zijn huis in de Van de Veldelaan ingegaan. Specialistische diensten werden opgeroepen om de man aan te houden, dat is gebeurd om 15.50 uur.

Volgens een woordvoerder van de politie waren medewerkers van de GGZ aan het begin van de middag bij de man langsgegaan om een rechterlijk bevel uit te reiken. Omdat zij daarbij al problemen verwachtten, kregen ze begeleiding van de politie, aldus een woordvoerder.

De Rijksrecherche zal de zaak verder onderzoeken, dat is standaard als een agent zijn vuurwapen heeft gebruikt.

ANP