Politie tegen jagers: blijf voorlopig uit omgeving Overasselt

Een week na het geweldsincident in Overasselt ziet de politie dat mensen daar in de omgeving oplettend en waakzaam zijn. Zo zijn er nabij het Gelderse dorp schoten gehoord, waarop de politie constateerde dat die knallen van jagers afkomstig waren. Aan hen is gevraagd om voorlopig weg te blijven uit het gebied.

Maandagavond dachten mensen in Nijmegen schoten gehoord te hebben, waarop de politie en een speciaal interventieteam uitrukten. Volgens het AD werd een familielid van Jan G. korte tijd uit huis gehaald om diens veiligheid te waarborgen. Een politiewoordvoerder wil daar niks over zeggen tegen het ANP.

Na dagen vol politieacties en geweld kwamen bewoners van Overasselt vorige week samen tijdens een bijeenkomst. Dit zie je in de bovenstaande video.

Knallen van uitlaat

Uiteindelijk is geconcludeerd dat het geluid waarschijnlijk van een uitlaat kwam. Een groep bewapende mannen wilde vorige week dinsdag G. vermoedelijk aanvallen.

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De politie benadrukt ondanks deze twee gebeurtenissen dat de oproep blijft staan om 112 te bellen bij verdachte situaties, voorwerpen of personen.

Ondertussen gaat het politieonderzoek in en rond Overasselt door. De politie zegt daar "nog volop en zichtbaar aanwezig" te zijn, op zoek naar mogelijk bewijsmateriaal.

Beveiliger overleden

Bij het geweld een week geleden werd een 51-jarige beveiliger voor het huis van de veroordeelde crimineel G. (28) doodgeschoten. Toen agenten naderden, werden die ook beschoten. Twee van hen raakten gewond en zijn inmiddels buiten levensgevaar. De groep vluchtte en liet in de wijde omgeving onder meer wapens achter.

Inmiddels zijn 35 mannen met diverse nationaliteiten tussen de 16 en 32 jaar aangehouden. Twee wachten het onderzoek in vrijheid af, de rest zit vast in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met de eigen advocaat.