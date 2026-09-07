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Veel politie in Nijmeegse woonwijk na melding over schoten

Veel politie in Nijmeegse woonwijk na melding over schoten

Crime

Gisteren, 22:55

De politie is met veel eenheden naar een Nijmeegse woonwijk gegaan na een melding van schoten. De politie heeft geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk is geschoten, maar is "deze dagen extra alert op dergelijke meldingen".

Het gaat om de omgeving van de Hengstdalseweg in de Gelderse stad. De melding kwam iets na 21.00 uur binnen bij de politie. De Gelderlander schrijft dat de politie bewoners oproept om binnen te blijven, maar dat kan een politiewoordvoerder niet bevestigen.

Extra waakzaamheid hangt samen met Overasselt

De woordvoerder meldt rond 23.00 uur dat de politie nog steeds geen enkel spoor van geloste schoten heeft gevonden. Ook meldt zij desgevraagd dat de extra waakzaamheid en grote politie-inzet samenhangen met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten.

De Gelderlander meldt dat de Dienst Speciale Interventies (DSI) rond 23.00 uur weer uit de wijk is vertrokken.

Door ANP
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