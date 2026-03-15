Dode bij schietpartij in Amsterdam Nieuw-West

Crime

Vandaag, 09:05

Bij een schietpartij in Amsterdam is zaterdagnacht een persoon om het leven gekomen, dat meldt de politie. De hulpdiensten zouden verschillende locaties hebben doorgekregen waar de schietpartij plaatsvond, meldt een videocorrespondent. Uiteindelijk werd er op de Terheideweg een slachtoffer aangetroffen.

Op de plaats van het incident troffen hulpdiensten het zwaargewonde slachtoffer aan. Volgens de videocorrespondent hebben meerdere hulpdiensten langdurig geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De hulp haalde niks meer uit en het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden.

Op videobeelden is te zien hoe de politie het lichaam afschermt met een witte tent. Ook is de plek van het incident ruim afgezet. Ook is te zien hoe speciaal materieel van de politie arriveert.

Veel is nog onbekend. Zo kan nog niets gemeld worden over de identiteit van het slachtoffer. De recherche onderzoekt de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

