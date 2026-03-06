Vrijspraak na dodelijke schietpartij Eindhoven: verdachten wijzen naar elkaar

De twee mannen die werden verdacht van een dodelijke schietpartij in Eindhoven zijn vrijdag vrijgesproken. Volgens de rechtbank in Den Bosch is niet te bewijzen wie van de twee het schot loste dat de 34-jarige Fouad uit Utrecht in juli 2023 het leven kostte. Om die reden gaan ze allebei nu vrijuit.

De schietpartij gebeurde op een afgelegen plek bij een kamp aan de Heezerweg. De Eindhovenaar Misha W. (27) en Alireza B. (31) uit Geldrop hadden daar met Fouad afgesproken voor een drugsdeal. Die ontmoeting liep volledig uit de hand en eindigde met een schot waarbij Fouad via zijn rug in het hart werd geraakt.

Naar elkaar wijzen en bewijs wegmaken

Tijdens het proces wezen de twee verdachten naar elkaar als degene die had geschoten. Daardoor bleef volgens de rechtbank onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het fatale schot. "Op essentiële vragen hebben we geen antwoorden", zei de voorzitter van de rechtbank. "Wie geschoten heeft is nooit duidelijk geworden, mede door toedoen van beide mannen."

Volgens de rechters hebben de mannen het onderzoek bovendien bemoeilijkt door te vluchten en bewijs weg te maken. Voor de nabestaanden is de uitkomst volgens de rechtbank pijnlijk. "Pijnlijk omdat een van de twee mannen hem heeft doodgeschoten."

Conflict over geld

De ontmoeting ontstond na een conflict over geld. Het slachtoffer had nog een restantschuld aan de verdachten voor een door hen geleverde auto, die gestolen bleek te zijn. Het restant van de schuld zou de avond van het schietincident worden betaald door een tussenpersoon.

De rechtbank vindt wel dat de mannen rekening konden houden met een conflict. Ze namen een vuurwapen mee naar de afspraak, al kan volgens de rechters niet worden bewezen dat het gebruik daarvan vooraf was afgesproken.

Misha W. kreeg wel 24 maanden cel voor het stelen van de Audi en het bezit van een automatisch wapen dat later bij zijn arrestatie werd gevonden. Alireza B. kreeg 4 maanden cel voor de autodiefstal, maar die straf heeft hij al uitgezeten in voorarrest.