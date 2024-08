Gezochte Misha W. na meer dan een jaar aangehouden voor dodelijke schietpartij

De politie heeft zondagmiddag rond 17.30 uur een 25-jarige verdachte aangehouden voor een dodelijk schietincident aan de Heezerweg in juli 2023, dat bevestigt de politie op haar website. De man stond op de Nationale Opsporingslijst.

De verdachte werd gearresteerd nadat de politie informatie had ontvangen over zijn verblijfplaats. Hij bleek zich te verbergen in een woning in Hoogerheide, waar hij door een arrestatieteam werd aangehouden. De 25-jarige man stond al langere tijd op de radar van de politie sinds hij als verdachte in het onderzoek naar het schietincident werd geïdentificeerd.

Hij werd in april van dit jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De man is nu in hechtenis en het onderzoek loopt naar hoe hij zo lang aan de politie en justitie heeft kunnen ontsnappen.

Schietincident

Op 10 juli 2023 vond een fatale confrontatie plaats tussen drie mannen aan de Heezerweg in Eindhoven. Een van hen, een 34-jarige man uit Utrecht, werd neergeschoten en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Twee mannen vluchtten in een Ford Fiesta naar Geldrop, waarbij de bestuurder enkele dagen later in Duitsland werd aangehouden. De 25-jarige verdachte was sindsdien voortvluchtig en werd zondag pas aangehouden.

Het onderzoek naar het schietincident is nog steeds gaande.