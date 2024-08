Man (30) zwaargewond door schietpartij in Haagse Schilderwijk

In Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een 30-jarige man beschoten. Hij raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. Uit onderzoek blijkt dat meerdere schoten zijn gelost.

Het schietincident gebeurde rond 02.30 uur in de Zusterstraat in de Haagse Schilderswijk. Er is voor zover bekend nog geen verdachte aangehouden.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.