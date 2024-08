Man aangehouden voor betrokkenheid bij schietpartij Rotterdam

De politie heeft bekendgemaakt een 30-jarige man aan te hebben gehouden in verband met de schietpartij in Rotterdam van maandagavond. Daarbij raakte toen een 27-jarige man uit de Maasstad zwaargewond. De verdachte is iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats en wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Rond 18.50 uur werd het slachtoffer neergeschoten op de Sluiskreek in Rotterdam. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een groot aantal politieagenten, waren snel ter plaatste. Het slachtoffer moest midden op straat worden gereanimeerd en werd daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

Signalement

Dinsdag verspreidde de politie een signalement van de verdachte, dit deden ze op basis van getuigenverklaringen. Het betrof hoogstwaarschijnlijk een jongen met een donkere huidskleur en zwarte kleding: een zwart shirt, een zwarte broek en een zwarte pet. Op de plaats van het incident werd ook een fietsje aangetroffen.

De persoon in het genoemde signalement is nog niet aangehouden. Wel zegt de politie dat het onderzoek "onverminderd" doorgaat. "De politie is nog steeds op zoek naar getuigen", schrijven ze op sociale media. Wie tips heeft of dus getuige is geweest van het voorval, mag contact opnemen via de bekende kanalen, waaronder 0900 - 8844.

Hart van Nederland/ANP